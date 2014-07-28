Автор статей на портал для родителей

К долгосрочному сотрудничеству приглашаем авторов, способных писать статьи для родителей. Статьи могут включать развивающие задания для детей. Примеры статей http://ilove.iqsha.ru/sections/logika-i-matematika-dlja-doshkolnikov/ . Разделы, в которые требуются авторы: "Математика и логика", "Развитие речи", "Внимание и память", "Кругозор". В первую очередь ценим уникальность, оригинальность материала. Темы в соответствии с задачами портала можем предоставлять и мы.

За статью с 2-3 заданиями-иллюстрациями платим 300р., иллюстрации должны быть выполнены в векторном редакторе (Corel Draw, Adobe Illustrator). За статью без иллюстраций платим 150р. Объем от 2 до 4 тыс. знаков без пробелов.

Допускается перевод статей, заимствование и переработка идей с зарубежных источников. Однако банальные тексты, повествующие об общеизвестных методах или повторяющие статьи с известных сайтов о развитии детей, мы "заворачиваем".

Пожалуйста, в комментариях и заявках указывайте свой опыт написания статей для родителей и предоставляйте ссылки. Преимущество будет у авторов, которые поймут замысел и принцип оформления статей на портале ilove.iqsha.ru и предложат свои темы и идеи на ближайшее время.