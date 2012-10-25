natal-iq

Наталья natal-iq

 
44 годаРоссия/Люберцы
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
редактор сайта IQsha.ru

  • Автор статей на портал для родителей

    $8

    К долгосрочному сотрудничеству приглашаем авторов, способных писать статьи для родителей. Статьи могут включать развивающие задания для детей. Примеры статей http://ilove.iqsha.ru/sections/logika-i-matematika-dlja-doshkolnikov/ . Разделы, в которые требуются авторы: "Математика и логика", "Развитие речи", "Внимание и память", "Кругозор". ...

    Написание статейIllustrator
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищем маркетолога

    $1000

    Лучшему сайту для развития дошкольников IQsha.ru требуется маркетолог. Удаленно. Вы: - активный родитель дошкольника или нескольких (вау!) - понимаете принципы распространения рекламы в интернете - крайне инициативны - потрясающе работоспособны - хотите рассказывать о нас на каждом шагу - читали “Маркетинг без ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сюжетные картинки

    $50

    Требуется создание пакета детских иллюстраций в векторе. На каждой иллюстрации, помимо фона, существуют слоями 10 объектов. Иллюстрации далее используются для сайта, в котором за выполнение упражнений дети получают награду - очередной элемент картинки. Выполняя упражнения ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дети для главной страницы сайта

    $250

    Сайт IQsha.ru сейчас содержит упражнения для дошкольников, но планируем расшириться до аудитории младших школьников. Необходимо дополнить главную страницу сайта http://iqsha.ru сюжетами с детьми возраста 1-4 классов. Требования к исполнителю: 1) владение стилем рисунка, представленным на главной странице ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать игру-паззл в Adobe Edge

    Программист, владеющий разработкой в Adobe Edge, приглашается к сотрудничеству. После успешного выполнения данного проекта сотрудничество будет постоянным. Исходные данные: сайт с упражнениями для детей дошкольного возраста на HostCMS. Принципиально не используем Flash. Задача: написать игру-паззл с анимацией ...

    JavascriptFlash
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раздел тренировок на сайте обучения дошкольников

    $500

    Сайту с обучающими и развивающими упражнениями для дошкольников IQsha.ru требуется расширение в виде функционала тренировок, или тематических уроков. Примерное ТЗ во вложении. Помимо этого, необходимо также вывести на главную страницу кнопку со ссылкой на раздел ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад