К долгосрочному сотрудничеству приглашаем авторов, способных писать статьи для родителей. Статьи могут включать развивающие задания для детей. Примеры статей http://ilove.iqsha.ru/sections/logika-i-matematika-dlja-doshkolnikov/ . Разделы, в которые требуются авторы: "Математика и логика", "Развитие речи", "Внимание и память", "Кругозор". ...
- $8Копирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Лучшему сайту для развития дошкольников IQsha.ru требуется маркетолог. Удаленно. Вы: - активный родитель дошкольника или нескольких (вау!) - понимаете принципы распространения рекламы в интернете - крайне инициативны - потрясающе работоспособны - хотите рассказывать о нас на каждом шагу - читали “Маркетинг без ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется создание пакета детских иллюстраций в векторе. На каждой иллюстрации, помимо фона, существуют слоями 10 объектов. Иллюстрации далее используются для сайта, в котором за выполнение упражнений дети получают награду - очередной элемент картинки. Выполняя упражнения ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Сайт IQsha.ru сейчас содержит упражнения для дошкольников, но планируем расшириться до аудитории младших школьников. Необходимо дополнить главную страницу сайта http://iqsha.ru сюжетами с детьми возраста 1-4 классов. Требования к исполнителю: 1) владение стилем рисунка, представленным на главной странице ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Программист, владеющий разработкой в Adobe Edge, приглашается к сотрудничеству. После успешного выполнения данного проекта сотрудничество будет постоянным. Исходные данные: сайт с упражнениями для детей дошкольного возраста на HostCMS. Принципиально не используем Flash. Задача: написать игру-паззл с анимацией ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $500
Сайту с обучающими и развивающими упражнениями для дошкольников IQsha.ru требуется расширение в виде функционала тренировок, или тематических уроков. Примерное ТЗ во вложении. Помимо этого, необходимо также вывести на главную страницу кнопку со ссылкой на раздел ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад