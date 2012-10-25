Сайту с обучающими и развивающими упражнениями для дошкольников IQsha.ru требуется расширение в виде функционала тренировок, или тематических уроков. Примерное ТЗ во вложении. Помимо этого, необходимо также вывести на главную страницу кнопку со ссылкой на раздел ...