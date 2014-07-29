Написать описание для товара в интернет магазине

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Завершен7 заявок209 просмотров

Задача — написать описание для товара в интернет магазине.

Кол-во символов 2500–3000, уникальность от 80%.

К этому заданию нужно отнестись максимально ответственно. Если оно будет выполнено идеально — дадим много подобной работы! Для более подробной информации оставляйте заявки, а я с вами свяжусь.

Нужно сделать сегодня, в крайнем случае до утра.

30/1000

11 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Povitrylya
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$5
4 дня
Елена написала отличную статью. Понравился стиль речь, орфография, пунктуация! Всем рекомендую как ответственного и пунктуального автора.
Очень хороший заказчик! Чёткая постановка задачи, быстрая оплата, отличная коммуникация! От общения остались только положительные впечатления! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Povitrylya
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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