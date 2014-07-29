Задача — написать описание для товара в интернет магазине.

Кол-во символов 2500–3000, уникальность от 80%.

К этому заданию нужно отнестись максимально ответственно. Если оно будет выполнено идеально — дадим много подобной работы! Для более подробной информации оставляйте заявки, а я с вами свяжусь.

Нужно сделать сегодня, в крайнем случае до утра.

30/1000