Срочный набор копирайтеров без конкуренции

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт54 заявки708 просмотров

Срочно требуются копирайтеры на постоянную работу, без конкуренции, еженедельные выплаты. Работа есть всегда! Уникальность от 80%.

Всем заинтересованным писать на адрес электронной почты.

11 лет назад
elena211083
Елена 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание статей по оконной тематике

    $50

    Есть сайт: http://vikonechko.com.ua Необходимы следующие статьи: 1) На главную вступительный текст - размер 1000 символов. Должно быть интересно, просто и понятно. Информацию можно взять с самого сайта. 2) ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание небольшого Технического Задания к сайту

    $20

    Здравствуйте,необходимо : Написать небольшое,граммотное,Техническое Задание к сайту,которое будет прикреплено к договору. В приложении два файла: 1.Уже имееющееся техническое задание по схожему проекту,можно,кое что оттуда использовать 2.Интрукция для написания технического задания. Срок ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статья об особенностях и трудностях "PSD to HTML"

    Нужен копирайтер разбирающийся в теме, HTML верстки по Шаблону в слоях (PSD) Суть задания, интересная информационная статья: Описание особенностей и трудностей с которыми сталкиваются дизайнеры и заказчики ...

    HTML
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статей

    Нужен человек, который может написать статьи рекламные и для сайта. Есть 2 сайта, для которых нужно написать коммерческие предложения и т д. Кто готов взяться?

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Администратор на туристический сайт

    Добрый день, Ищу администратора на туристический сайт для долгосрочного сотрудничества. Требуется наполнять сайт статьями с графическим материалом. Что конкретно нужно от исполнителя: 1) Придумать древо категорий статей. ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен копирайтер

    $100

    Нужен копирайте для ежедневного написания тематических статей. Тематика статей мобильные телефоны и планшеты. В среднем новость примерно 120–150 слов. Кому интересно пишите!

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется добавить отзыв с фото в группу вКонтакте

    Для того, чтобы выполнить данную работу, нужно, чтобы у вас была собственная страничка вКонтакте с количеством друзей не менее 20 и количеством фотографий (ваших, а не скачанных) не менее 5. Ваши данные для самого задания ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать описание для товара в интернет магазине

    Задача — написать описание для товара в интернет магазине. Кол-во символов 2500–3000, уникальность от 80%. К этому заданию нужно отнестись максимально ответственно. Если оно будет выполнено идеально — ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 16 статей по двум тематикам

    Темы - Китай и клининг. Соответственно, по 8 статей по 2000 - 2500 знаков по каждой теме. Указывайте, пожалуйста, общую стоимость работы, заявки с указанием цены за 1000 знаков - игнорирую. Спасибо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Надо написать отзывы

    Необходимо составить и разместить отзывы о магазине. С 1 айпи адреса - 1 отзыв. Оплата после модерации - 100 р.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад