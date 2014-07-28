Срочный набор копирайтеров без конкуренции

Есть сайт: http://vikonechko.com.ua Необходимы следующие статьи: 1) На главную вступительный текст - размер 1000 символов. Должно быть интересно, просто и понятно. Информацию можно взять с самого сайта. 2) ...
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