Статья об особенностях и трудностях "PSD to HTML"

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Закрыт1 заявка149 просмотров

Нужен копирайтер разбирающийся в теме, HTML верстки по Шаблону в слоях (PSD)

Суть задания, интересная информационная статья:

Описание особенностей и трудностей с которыми сталкиваются дизайнеры и заказчики при использовании сервисов для конвертации PSD шаблонов дизайна в вёрстку сайта:

Когда в дизайне рисуют одно, а на выходе получается совсем другое.

Не учитывается responsive в вёрстке.

В тексте должна быть ненавязчивое упоминание сервиса markupme.com, например с упоминанием, что при его использовании таких проблем не возникает.

Длинна текста около ~2000тыс. знаков.

P.S.: Для тех, кто пишет, что "в теме не разбираюсь, но..." - нужна новость интересная целевой аудитории.

HTML
11 лет назад
personalsputnic
Антон 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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