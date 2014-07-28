Статья об особенностях и трудностях "PSD to HTML"

Нужен копирайтер разбирающийся в теме, HTML верстки по Шаблону в слоях (PSD)

Суть задания, интересная информационная статья:

Описание особенностей и трудностей с которыми сталкиваются дизайнеры и заказчики при использовании сервисов для конвертации PSD шаблонов дизайна в вёрстку сайта:

Когда в дизайне рисуют одно, а на выходе получается совсем другое.

Не учитывается responsive в вёрстке.

В тексте должна быть ненавязчивое упоминание сервиса markupme.com, например с упоминанием, что при его использовании таких проблем не возникает.

Длинна текста около ~2000тыс. знаков.

P.S.: Для тех, кто пишет, что "в теме не разбираюсь, но..." - нужна новость интересная целевой аудитории.