Нужен человек, который может написать статьи рекламные и для сайта. Есть 2 сайта, для которых нужно написать коммерческие предложения и т д. Кто готов взяться?
Статья об особенностях и трудностях "PSD to HTML"
Нужен копирайтер разбирающийся в теме, HTML верстки по Шаблону в слоях (PSD)
Суть задания, интересная информационная статья:
Описание особенностей и трудностей с которыми сталкиваются дизайнеры и заказчики при использовании сервисов для конвертации PSD шаблонов дизайна в вёрстку сайта:
Когда в дизайне рисуют одно, а на выходе получается совсем другое.
Не учитывается responsive в вёрстке.
В тексте должна быть ненавязчивое упоминание сервиса markupme.com, например с упоминанием, что при его использовании таких проблем не возникает.
Длинна текста около ~2000тыс. знаков.
P.S.: Для тех, кто пишет, что "в теме не разбираюсь, но..." - нужна новость интересная целевой аудитории.
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