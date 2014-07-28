Администратор на туристический сайт

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Закрыт28 заявок384 просмотра

Добрый день,

Ищу администратора на туристический сайт для долгосрочного сотрудничества. Требуется наполнять сайт статьями с графическим материалом.

Что конкретно нужно от исполнителя:

1) Придумать древо категорий статей.

2) Наполнять данные категории копирайтом. 2-3 статьи в день, 1500-2000 знаков в каждой + фотографии.

Большим плюсом будет умение работать в графическом редакторе.

Предлагайте бюджет.

11 лет назад
Creaaam
Никита 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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