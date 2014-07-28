Нужен копирайте для ежедневного написания тематических статей. Тематика статей мобильные телефоны и планшеты. В среднем новость примерно 120–150 слов. Кому интересно пишите!
Администратор на туристический сайт
Добрый день,
Ищу администратора на туристический сайт для долгосрочного сотрудничества. Требуется наполнять сайт статьями с графическим материалом.
Что конкретно нужно от исполнителя:
1) Придумать древо категорий статей.
2) Наполнять данные категории копирайтом. 2-3 статьи в день, 1500-2000 знаков в каждой + фотографии.
Большим плюсом будет умение работать в графическом редакторе.
Предлагайте бюджет.
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