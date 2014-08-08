Написание статей по оконной тематике

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен19 заявок283 просмотра

Есть сайт: http://vikonechko.com.ua

Необходимы следующие статьи:

1) На главную вступительный текст - размер 1000 символов. Должно быть интересно, просто и понятно. Информацию можно взять с самого сайта.

2) Цены на окна (захватить наши города: Киев и Вышгород + страну Украина) - 1000 символов;

3) Цены на балконы и лоджии (захватить наши города: Киев и Вышгород + страну Украина) - 1000 символов;

4) Энергосберегающие стеклопакеты Глас Трьош (Glas Trösch) - инфо можно взять здесь http://www.glastroesch.ua

5) Написать отзывы на сайт:) штук 20. Нужно охватить следующие слова: окна киев, окна киев цена, окна стоимость, металлопластиковые окна и т.д.

6) Написать о нас на странице "Сертификаты" http://vikonechko.com.ua/page-sertifikaty 1000 символов

7) Страница "Отделка откосов" - за пример можно взять http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/otdelka-otkosov-na-oknax-svoimi-rukami/ 2000 символов (можно больше);

8) Внутренняя обшивка пластиком или деревом - 2000 символов;

9) Фурнитура Maco - 1000;

10) Фурнитура Vorne - 1000;

11) Подоконник Danke - 1000;

12) Подоконник Openteck - 1000.

Дополнительно будет еще много заданий для вас по этому сайту.

Написание статей
11 лет назад
protege-group
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

inesha
35 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Очень большое спасибо за оперативность и высокое качество текстов! Буду и дальше с вами сотрудничать;)
Профессиональный заказчик. Четкое, хорошее ТЗ со структурой. Только приятные впечатления от сотрудничества. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

inesha
35 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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