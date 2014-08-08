Написание статей по оконной тематике

Есть сайт: http://vikonechko.com.ua

Необходимы следующие статьи:

1) На главную вступительный текст - размер 1000 символов. Должно быть интересно, просто и понятно. Информацию можно взять с самого сайта.

2) Цены на окна (захватить наши города: Киев и Вышгород + страну Украина) - 1000 символов;

3) Цены на балконы и лоджии (захватить наши города: Киев и Вышгород + страну Украина) - 1000 символов;

4) Энергосберегающие стеклопакеты Глас Трьош (Glas Trösch) - инфо можно взять здесь http://www.glastroesch.ua

5) Написать отзывы на сайт:) штук 20. Нужно охватить следующие слова: окна киев, окна киев цена, окна стоимость, металлопластиковые окна и т.д.

6) Написать о нас на странице "Сертификаты" http://vikonechko.com.ua/page-sertifikaty 1000 символов

7) Страница "Отделка откосов" - за пример можно взять http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/otdelka-otkosov-na-oknax-svoimi-rukami/ 2000 символов (можно больше);

8) Внутренняя обшивка пластиком или деревом - 2000 символов;

9) Фурнитура Maco - 1000;

10) Фурнитура Vorne - 1000;

11) Подоконник Danke - 1000;

12) Подоконник Openteck - 1000.

Дополнительно будет еще много заданий для вас по этому сайту.