Здравствуйте,необходимо : Написать небольшое,граммотное,Техническое Задание к сайту,которое будет прикреплено к договору. В приложении два файла: 1.Уже имееющееся техническое задание по схожему проекту,можно,кое что оттуда использовать 2.Интрукция для написания технического задания. Срок ...
Написание статей по оконной тематике
Есть сайт: http://vikonechko.com.ua
Необходимы следующие статьи:
1) На главную вступительный текст - размер 1000 символов. Должно быть интересно, просто и понятно. Информацию можно взять с самого сайта.
2) Цены на окна (захватить наши города: Киев и Вышгород + страну Украина) - 1000 символов;
3) Цены на балконы и лоджии (захватить наши города: Киев и Вышгород + страну Украина) - 1000 символов;
4) Энергосберегающие стеклопакеты Глас Трьош (Glas Trösch) - инфо можно взять здесь http://www.glastroesch.ua
5) Написать отзывы на сайт:) штук 20. Нужно охватить следующие слова: окна киев, окна киев цена, окна стоимость, металлопластиковые окна и т.д.
6) Написать о нас на странице "Сертификаты" http://vikonechko.com.ua/page-sertifikaty 1000 символов
7) Страница "Отделка откосов" - за пример можно взять http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/otdelka-otkosov-na-oknax-svoimi-rukami/ 2000 символов (можно больше);
8) Внутренняя обшивка пластиком или деревом - 2000 символов;
9) Фурнитура Maco - 1000;
10) Фурнитура Vorne - 1000;
11) Подоконник Danke - 1000;
12) Подоконник Openteck - 1000.
Дополнительно будет еще много заданий для вас по этому сайту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен копирайтер разбирающийся в теме, HTML верстки по Шаблону в слоях (PSD) Суть задания, интересная информационная статья: Описание особенностей и трудностей с которыми сталкиваются дизайнеры и заказчики ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужен человек, который может написать статьи рекламные и для сайта. Есть 2 сайта, для которых нужно написать коммерческие предложения и т д. Кто готов взяться?Завершен11 лет назад
Добрый день, Ищу администратора на туристический сайт для долгосрочного сотрудничества. Требуется наполнять сайт статьями с графическим материалом. Что конкретно нужно от исполнителя: 1) Придумать древо категорий статей. ...Копирайтинг28 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен копирайте для ежедневного написания тематических статей. Тематика статей мобильные телефоны и планшеты. В среднем новость примерно 120–150 слов. Кому интересно пишите!Завершен11 лет назад
Для того, чтобы выполнить данную работу, нужно, чтобы у вас была собственная страничка вКонтакте с количеством друзей не менее 20 и количеством фотографий (ваших, а не скачанных) не менее 5. Ваши данные для самого задания ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача — написать описание для товара в интернет магазине. Кол-во символов 2500–3000, уникальность от 80%. К этому заданию нужно отнестись максимально ответственно. Если оно будет выполнено идеально — ...Завершен11 лет назад
Темы - Китай и клининг. Соответственно, по 8 статей по 2000 - 2500 знаков по каждой теме. Указывайте, пожалуйста, общую стоимость работы, заявки с указанием цены за 1000 знаков - игнорирую. Спасибо.Завершен11 лет назад
Необходимо составить и разместить отзывы о магазине. С 1 айпи адреса - 1 отзыв. Оплата после модерации - 100 р.Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем рерайтера\ копирайтера для текстов военной и охотничьей тематики. Рерайт товаров для сайта. Продающие тексты для сайта. Рерайт текстов для зачитки на видеообзорах. Т.З. первый текст ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад