Рерайт текстов

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Закрыт30 заявок327 просмотров

Рерайт текстов с исходников. Тема - препараты по омоложению кожи и т.д. Уникальность в пределах 95% по адвего. Количество 500 000 зн. В сутки не менее 25 000 зн.

Указывайте стоимость за 1000 зн б пр обязательно!!

В личку не спамить - пишите тут

11 лет назад
kaa_dir
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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