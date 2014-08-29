Наполнение

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок361 просмотр

Необходимо наполнить сайт www.roserica.ru фотографиями и текстом. Текст должен быть заточен под СЯ. Схема работы такая. Наполняете группу, проверяет менеджер, в случае если что то не так переделываете, получаете оплату.

11 лет назад
busuy
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$205
20 дней
Выполнили работу в срок, качественно и без претензий!
Заполнение сайта было выполнено без ошибок и вовремя. Шамиль расписал тз по всем пунктам, что упростило задачу и с экономило время на дополнительных вопросов. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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