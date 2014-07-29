Необходимо описать категории в магазине

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка117 просмотров

Составить описания категорий в интернет-магазине

Тексты 2.5 - 3.5 збп

30/1000

ключевые слова

11 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

OlgaVit
Ольга 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Ольга - это очень общительный и грамотный исполнитель! У нее много достоинств, и все их тут не перечислить. Самое главное - пунктуальная, ответственная и грамотная. Я бы вам её порекомендовал, с радостью, но не буду. Самому нужна)))А если серьезно - обращайтесь, не пожалеете!
Очень хороший заказчик. Отлично ставит задачу, оперативно отвечает на вопросы и консультирует. Подарил мне не только хорошее количество заказов, но и море позитива от общения. Оплата в срок, без перебоев. Большой плюс - помогает вывести деньги, если возникают проблемы. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

OlgaVit
Ольга 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание или рерайтинг статей на игровую тематику

    Для тесного сотрудничества нужен рерайтер, которому периодически будут заказываться, написание статей и новостей, по игровой тематике. Если вы разбираетесь в играх, тогда Вы тот, кто нам нужен) Указывайте сразу сумму за ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется коптирайт (загородная недвижимость)

    $500

    Требуется копирайт для проекта nlug.ru Тема - загородная недвижимость. 1. Проложен тротуар 2. Начато строительство въездной группы 3. Закончено строительство таунхаусов 4. Идет строительство новых домов Необходимо ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение

    Необходимо наполнить сайт www.roserica.ru фотографиями и текстом. Текст должен быть заточен под СЯ. Схема работы такая. Наполняете группу, проверяет менеджер, в случае если что то не так переделываете, получаете оплату.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайт 10к символов

    Здравствуйте. Необходимо сделать 3 статьи на сайт производителя упаковки. Статьи про упаковку (пленка). Каждая примерно по 3к символов. Обязательно цену и сроки оставляйте пожалуйста. Уникальность по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт текстов

    Рерайт текстов с исходников. Тема — бухгалтерия, 1с и т.д. Уникальность 100% по адвего и http://www.content-watch.ru/ Указывайте стоимость за 1000 зн б пр обязательно! В личку не ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт текстов

    Рерайт текстов с исходников. Тема - препараты по омоложению кожи и т.д. Уникальность в пределах 95% по адвего. Количество 500 000 зн. В сутки не менее 25 000 зн. Указывайте стоимость за 1000 зн ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статей по оконной тематике

    $50

    Есть сайт: http://vikonechko.com.ua Необходимы следующие статьи: 1) На главную вступительный текст - размер 1000 символов. Должно быть интересно, просто и понятно. Информацию можно взять с самого сайта. 2) ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад