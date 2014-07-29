Необходимо описать категории в магазине

Ольга - это очень общительный и грамотный исполнитель! У нее много достоинств, и все их тут не перечислить. Самое главное - пунктуальная, ответственная и грамотная. Я бы вам её порекомендовал, с радостью, но не буду. Самому нужна)))А если серьезно - обращайтесь, не пожалеете!