Копирайтер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок319 просмотров

Плачу 40 р за 1000 символов на вебмани, необходимо выполнить проект на 15 тысяч где-то, завтра сдать его вечером...

Только грамотные и ответственные копирайтеры нужны с примерами работ. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Пишите мне в скайп, он есть в профиле и оставляйте свой.

11 лет назад
russik25
Михаил 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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