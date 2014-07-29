Копирайтер

Плачу 40 р за 1000 символов на вебмани, необходимо выполнить проект на 15 тысяч где-то, завтра сдать его вечером...

Только грамотные и ответственные копирайтеры нужны с примерами работ. Возможно долгосрочное сотрудничество.

Пишите мне в скайп, он есть в профиле и оставляйте свой.