Здравствуйте!

Мне нужен специалист в области интерфейсов (Web-приложение + мобильные версии)

Я готов пригласить Вас в команду на ближайшие 5 лет.

Если фриланс, является для Вас стилем жизни.

Пожалуйста, рассмотрите возможность трудиться в офисе на ближайшие 2-3 месяца.

Сопровождать созданные интерфейсы можно и удалённо. Но создание базовой версии интерфейсов, точно потребует нашего с Вами совместного труда, а я его вижу только в офисе.

Если Вы проживаете не в Санкт-Петербурге, и если Вы чувствуете в себе силы и возможность взяться за этот Проект, я помогу найти достойное жильё на эти месяцы.

Я готов обсуждать вознаграждение за труд, с успешным кандидатом начиная от 1500 у.е. в месяц. Начинать трудиться, можно хоть с завтрашнего дня, если мы с Вами найдём общий язык.

Пожалуйста, трезво оценивайте свои силы и возможности.

Отвечайте прямо в Проекте, заявки скрытые. Я найду время пообщаться с каждым кандидатом. Мой выход в Эфир не регулярный, так что могут быть задержки с моим ответом.