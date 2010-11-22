Здравствуйте! Мы разрабатываем очень интересный интернет-проект и нам требуется дизайнер интерфейсов! Требования: - Отлично ориентироваться в интернете - Знание основ проектирования и информационного дизайна - Умение пользоваться средствами прототипирования интерфейсов - Умение рисовать интерфейсы, отлично владеть графической программой - Умение грамотно изъясняться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Мне нужен специалист в области интерфейсов (Web-приложение + мобильные версии)
Я готов пригласить Вас в команду на ближайшие 5 лет.
Если фриланс, является для Вас стилем жизни.
Пожалуйста, рассмотрите возможность трудиться в офисе на ближайшие 2-3 месяца.
Сопровождать созданные интерфейсы можно и удалённо. Но создание базовой версии интерфейсов, точно потребует нашего с Вами совместного труда, а я его вижу только в офисе.
Если Вы проживаете не в Санкт-Петербурге, и если Вы чувствуете в себе силы и возможность взяться за этот Проект, я помогу найти достойное жильё на эти месяцы.
Я готов обсуждать вознаграждение за труд, с успешным кандидатом начиная от 1500 у.е. в месяц. Начинать трудиться, можно хоть с завтрашнего дня, если мы с Вами найдём общий язык.
Пожалуйста, трезво оценивайте свои силы и возможности.
Отвечайте прямо в Проекте, заявки скрытые. Я найду время пообщаться с каждым кандидатом. Мой выход в Эфир не регулярный, так что могут быть задержки с моим ответом.
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