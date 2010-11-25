Ищем дизайнера-проектировщика Android/iPhone

В компанию Absalt по разработке софта под мобильные устройства требуется на полную занятость дизайнер-проектировщик интерфейсов для Android/iPhone.

Требования:

опыт проектирования интерфейсов мобильных приложений (обязательно)

наличие Android/iPhone (желательно)

опыт в разработке дизайна сайтов (приветствуется)

Условия:

удаленная работа

высокая занятость (от 100 часов в месяц)

долгосрочное сотрудничество

дружный коллектив

возможность творческого развития

участие в интересных проектах

Зарплата по результатам собеседования.

Ссылки на портфолио присылать на ящик:

[email protected]

Интересует именно, что конкретно вы проектировали под айфон/андроид. Т.е. присылайте пожайлуйста ссылки на программы, которые делали лично вы или укажите, что именно вы рисовали/проектировали в данном продукте.

Тут подробнее о нас:

www.absalt.com/joinus