IPhone/IPad разработчик

Компания Mobiwolf заинтересована в сотрудничестве с креативными и изобретательными Android разработчиками как фрилансерами, так и на постоянной основе (для киевлян). Обязанности стандартные: выполнять работу в срок и с приемлемым качеством. Работа заключается в проектировании и разработке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимые знания и навыки:
- Знания iOS SDK
- Опыт программирования под iPhone
- Английский (intermediate+)
- Отличные знания ООП;
Работа на проекте для заказчика из США
Можем предложить как полную занятость, так и фриланс
- Похожие заказы
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
В компанию на удаленную работу требуется java программист для разработки приложений для телефонов. Опыт работы более 3-х лет, отличное знание своего дела. Ответственный, исполнительный, всегда на связи.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен разработчик для Андорид Платформ на удаленное исполнения разных задач для платформы. Опыт обязателен.Закрыт13 лет назад
Добрый день! Требуется фрилансер для разработки ПО для IPhone. Тематика программ будет меняться. Требования: # знание протокола HTTP # базовые знания XML HTML JavaSсript SQL # знание принципов и паттернов объектно-ориентированного программирования и дизайна # Зарплата обсуждается # Опыт разработки на C/C++ # ...Закрыт13 лет назад
IPhone (можно monotouch) разработчик на 2 месяца full-time Ищется iPhone разработчик на плотный фултайм в течении 2 месяцев для создания клиентской части гео приложения с элементами игры. Желателен опыт публикации платных приложений в аппстор. Рассматривается вариант ...Закрыт13 лет назад
Опыт работы по созданию игровых программ для iPad, iPhone обязателен.Закрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте. Для воплощения идеи требуется опытный специалист, умеющий программировать .Jar файлы и имеющий опыт подключения SMS биллингов. Требуется всего 1 человек - возможно на длительное сотрудничество. Трудолюбивый и честный. Подробности изложу выборочно в приват.Закрыт13 лет назад
Injoit.com ищет iOS (iPhone / iPad) разработчиков. Варианты работы: удаленно (на дому) или в офисе в Харькове. Также у нас работает офис в Лондоне - в 2011 будут запущены варианты со стажировкой / работой on-site в ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества, и разработки дизайнов для мобильных приложений под приложения IPhone и Android.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Программисты под Андроид Требуются программисты под Android с опытом работы не менее 1 года. На постоянную основу, удаленно. Простьба присылать примеры сделаных приложений. Оплата за проект или 3-4-5 уе в час в зависимости от условий. Также ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад