Требуется специалист по Java и SMS биллингам

Компания Mobiwolf заинтересована в сотрудничестве с креативными и изобретательными Android разработчиками как фрилансерами, так и на постоянной основе (для киевлян). Обязанности стандартные: выполнять работу в срок и с приемлемым качеством. Работа заключается в проектировании и разработке ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Для воплощения идеи требуется опытный специалист, умеющий программировать .Jar файлы и имеющий опыт подключения SMS биллингов.
Требуется всего 1 человек - возможно на длительное сотрудничество.
Трудолюбивый и честный.
Подробности изложу выборочно в приват.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт12 лет назад
Injoit.com ищет iOS (iPhone / iPad) разработчиков. Варианты работы: удаленно (на дому) или в офисе в Харькове. Также у нас работает офис в Лондоне - в 2011 будут запущены варианты со стажировкой / работой on-site в ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества, и разработки дизайнов для мобильных приложений под приложения IPhone и Android.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Программисты под Андроид Требуются программисты под Android с опытом работы не менее 1 года. На постоянную основу, удаленно. Простьба присылать примеры сделаных приложений. Оплата за проект или 3-4-5 уе в час в зависимости от условий. Также ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток !!! Требуется ифон разработчик в команду, в личку отписывайте пожелания по зп (часовой рейт и зп за месяц), наличие свободного времени и немного о своем опыте работы. С Уважением, Александр.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $700
Только для Западной Украины: желательно Ровно или Луцк. Есть иноземный заказчик с большими надеждами на Украину. Ищет ДВУХ недорогих разработчиков приложений под iPhone. Оплата на ежемесячной основе ($700-$1000 в месяц). Знание английского хотя бы на ...Закрыт13 лет назад
Требуется разработчик под Android Основные требования: Необходим разработчик под Android для долговременного сотрудничества. Работа удаленная. Есть UI / Есть ТЗ Интересуют только опытные разработчики. От вас контакты и ссылка на портфолио. Пишите - вышлю ТЗ на почту. Оценка по ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В связи с расширением штата сотрудников, ищем iphone программиста, который знает это такое) Желательно Минск, желательно работа в офисе. Резюме - в личку.Закрыт13 лет назад
В связи с расширением бизнеса ведется набор опытных iPhone/iPad GAME Developers с глубокими знаниями OpenGL и с любовью к своему делу, идеологии Apple и играм. Требование: • Уверенное знание и опыт применения ООП, паттернов программирования • Знание C++, ...Закрыт13 лет назад
- $1000
На постоянную основу требуется разработчик приложений для iphone. Портфолио обязательно.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад