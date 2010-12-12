Требуется специалист по Java и SMS биллингам

$500
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Здравствуйте.

Для воплощения идеи требуется опытный специалист, умеющий программировать .Jar файлы и имеющий опыт подключения SMS биллингов.

Требуется всего 1 человек - возможно на длительное сотрудничество.

Трудолюбивый и честный.

Подробности изложу выборочно в приват.

13 лет назад
Extazy
34 годаЭстония
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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