Нужен PHP разработчик, постоянная удаленная работа

Необходимые знания:

- опыт работы с PHP5 фреймворками, желательно Zend Framework, поскольку он у нас используется во всех проектах

- English хотя бы на среднем уровне (общение на русском, английский для комментов в коде и чтения документации)

- опыт работы с MVC, объектно-ориентированное программирование, хороший стиль кода

- HTML, Javascript / jQuery, CSS

- опыт работы с Facebook API - большой плюс.

Ориентируюсь на долговременное сотрудничество.

Это не скучная работа над большим проектом.

У нас есть собственные проекты - приложения для Facebook, два новых сайта, над которыми нужно работать, запускать, раскручивать, следить на реакцией пользователей.

Кроме этого, есть несколько стабильных проектов для заказчиков из США.

Общение по skype и email, рабочий график гибкий, нам нужно будет договориться, чтобы быть одновременно online минимум 2 часа в день.

Размер зарплаты оговаривается, возможен рост в случае успешной работы.