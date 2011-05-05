Нужен программист, который не пугается слов ssi, memcache Оплата помесячно, фуллтайм. Пишите сразу месячные ожидания и пару/тройку (не более) лучших ваших сайтов/работ Оплата на карту Visa или Qiwi. Заявки скрыты, пишите что считате нужным
Нужен PHP разработчик, постоянная удаленная работа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимые знания:
- опыт работы с PHP5 фреймворками, желательно Zend Framework, поскольку он у нас используется во всех проектах
- English хотя бы на среднем уровне (общение на русском, английский для комментов в коде и чтения документации)
- опыт работы с MVC, объектно-ориентированное программирование, хороший стиль кода
- HTML, Javascript / jQuery, CSS
- опыт работы с Facebook API - большой плюс.
Ориентируюсь на долговременное сотрудничество.
Это не скучная работа над большим проектом.
У нас есть собственные проекты - приложения для Facebook, два новых сайта, над которыми нужно работать, запускать, раскручивать, следить на реакцией пользователей.
Кроме этого, есть несколько стабильных проектов для заказчиков из США.
Общение по skype и email, рабочий график гибкий, нам нужно будет договориться, чтобы быть одновременно online минимум 2 часа в день.
Размер зарплаты оговаривается, возможен рост в случае успешной работы.
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