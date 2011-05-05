Программист PHP (yii framework)

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок135 просмотров
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Требуется грамотный программист PHP с большим опытом работы на http://www.yiiframework.com , возможно трудоустройство в офис на постоянную работу.

PHP
13 лет назад
wisenum
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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