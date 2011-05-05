Программист PHP (yii framework)

Нужен программист, который не пугается слов ssi, memcache Оплата помесячно, фуллтайм. Пишите сразу месячные ожидания и пару/тройку (не более) лучших ваших сайтов/работ Оплата на карту Visa или Qiwi. Заявки скрыты, пишите что считате нужным
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Требуется грамотный программист PHP с большим опытом работы на http://www.yiiframework.com , возможно трудоустройство в офис на постоянную работу.
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