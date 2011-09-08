Программист PHP (удаленно)

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки676 просмотров
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Требования:

• Опыт работы PHP-программистом от двух лет;

• Опыт работы с базами данных;

• Наличие выделенного Интернет-канала‚ возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес;

• Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры‚ возможность свободно общаться;

• Готовность выполнить тест.

Необходимые навыки:

• Умение работать;

• PHP‚ MySQL‚ HTML‚ CSS‚ Javascript – хорошее знание;

• Приветствуется опыт работы с Oracle/MSSQL/PostgreSQL;

• Приветствуется опыт работы с другими языками: C++/Java/Python/Ruby;

• Навыки использования XML;

• Умение работать в команде (приветствуется опыт работы с CVS/SVN);

• Терпеливое отношение к чужому коду;

• Умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;

• А также‚ активно перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;

• Желание учиться.

Обязанности:

• Участие в автомтизации внутренних процессов компании;

• Разработка новых проектов и решений в области автоматизации;

• Развитие и поддержка существующих решений;

• Документирование решений.

Условия:

• Работа удалённо‚ на постоянной основе‚ полный рабочий день по офисным часам(московское время);

• Возможно смещение рабочего дня по взаимной договорённости;

• Уровень заработной платы 24000 рублей — испытательный срок (2 мес, может быть сокращен при отличных результатах), далее 27000 руб., далее рост до 30000 рублей и выше по результатам работы.

PHP
12 лет назад
Olga4444
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
codercvua
Олег 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
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