Доброго времени суток уважаемые специалисты.

В студию по созданию игровых и около игровых проектов требуется php-программист на постоянную основу.

Работа удаленная, 40 часов в неделю, график свободный, но важно пересекаться с командой (это подробно обсудим).

Требования к кандидатам:

1. Знание следующих технологий: php, mysql, ajax, codeigniter.

2. Опыт программирования на php не менее года.

3. Обостренное чувство ответственности.

4. Положительные рекомендации/отзывы.

5. Не студент.

Опыт в gamedev приветствуется.

Мы предлагаем:

1. Дружный коллектив.

2. Руководство ведущего разработчика.

3. Денежные бонусы за качественную и быструю работу.

4. Опыт разработки высоко загруженных проектов.

Прошу оставлять краткое резюме о себе и указывать ссылки на выполненные проекты.