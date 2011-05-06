PHP-программист на постоянную основу

$500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок155 просмотров
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Доброго времени суток уважаемые специалисты.

В студию по созданию игровых и около игровых проектов требуется php-программист на постоянную основу.

Работа удаленная, 40 часов в неделю, график свободный, но важно пересекаться с командой (это подробно обсудим).

Требования к кандидатам:

1. Знание следующих технологий: php, mysql, ajax, codeigniter.

2. Опыт программирования на php не менее года.

3. Обостренное чувство ответственности.

4. Положительные рекомендации/отзывы.

5. Не студент.

Опыт в gamedev приветствуется.

Мы предлагаем:

1. Дружный коллектив.

2. Руководство ведущего разработчика.

3. Денежные бонусы за качественную и быструю работу.

4. Опыт разработки высоко загруженных проектов.

Прошу оставлять краткое резюме о себе и указывать ссылки на выполненные проекты.

PHP
13 лет назад
Maks-0906
Максим 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
5 отзывов
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