Требуется опытный програмист желательно который умеет делать всё а не только писать на php. Желательно чтобы человек хорошо разбирался в Joomla. Умел верстать и натягивать вёрстку на то что прейдёться. От самописного двига который ...
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Доброго времени суток уважаемые специалисты.
В студию по созданию игровых и около игровых проектов требуется php-программист на постоянную основу.
Работа удаленная, 40 часов в неделю, график свободный, но важно пересекаться с командой (это подробно обсудим).
Требования к кандидатам:
1. Знание следующих технологий: php, mysql, ajax, codeigniter.
2. Опыт программирования на php не менее года.
3. Обостренное чувство ответственности.
4. Положительные рекомендации/отзывы.
5. Не студент.
Опыт в gamedev приветствуется.
Мы предлагаем:
1. Дружный коллектив.
2. Руководство ведущего разработчика.
3. Денежные бонусы за качественную и быструю работу.
4. Опыт разработки высоко загруженных проектов.
Прошу оставлять краткое резюме о себе и указывать ссылки на выполненные проекты.
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