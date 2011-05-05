Настройка магазина на WordPress

Требуется опытный програмист желательно который умеет делать всё а не только писать на php. Желательно чтобы человек хорошо разбирался в Joomla. Умел верстать и натягивать вёрстку на то что прейдёться. От самописного двига который ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
Решил сделать не большой магазин на WordPress
Нужно допилить выбранный вами для этого плагин и тему, чтоб всё работало и было доходчиво и понятно как добавлять товар.
Сложный магазин не нужен, главное удобство использования.
Сразу оговорюсь бюджет минимальный, так что сразу ПИШИТЕ РАСЦЕНКИ!
аська 494430057
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