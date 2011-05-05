Настройка магазина на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка108 просмотров
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Доброго времени.

Решил сделать не большой магазин на WordPress

Нужно допилить выбранный вами для этого плагин и тему, чтоб всё работало и было доходчиво и понятно как добавлять товар.

Сложный магазин не нужен, главное удобство использования.

Сразу оговорюсь бюджет минимальный, так что сразу ПИШИТЕ РАСЦЕНКИ!

аська 494430057

WordPress
13 лет назад
xaiam
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
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