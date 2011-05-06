Проф.дизайнер ищет программиста для сотрудничества

Требования: умение проектировать и реализовывать UI, понимание ajax/js, желательно html5, желательно представление о RoR.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я веб-дизайнер, со стажем работы более 5 лет. Ищу грамотного программиста, для постоянного сотрудничества/выполнения заказов по веб-дизайну (я рисую макет, программист верстает).
А так-же, возможно потоковое создание готовых шаблонов для WordPress на продажу.
Примеры моих работ: www.karkkipaja.fi , www.reddays.ru , www.mbe-dresden.net ... больше могу показать при личном общении.
Уровень оплаты моих проектов на сегодняшний день от 200-500 евро.
Связь со мной:
ICQ - 332-696 - 0 - пять - три
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