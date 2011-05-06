Проф.дизайнер ищет программиста для сотрудничества

Я веб-дизайнер, со стажем работы более 5 лет. Ищу грамотного программиста, для постоянного сотрудничества/выполнения заказов по веб-дизайну (я рисую макет, программист верстает).

А так-же, возможно потоковое создание готовых шаблонов для WordPress на продажу.

Примеры моих работ: www.karkkipaja.fi , www.reddays.ru , www.mbe-dresden.net ... больше могу показать при личном общении.

Уровень оплаты моих проектов на сегодняшний день от 200-500 евро.

Связь со мной:

ICQ - 332-696 - 0 - пять - три