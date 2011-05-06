Ищется программист для сдельных работ

Требуется опытный програмист желательно который умеет делать всё а не только писать на php. Желательно чтобы человек хорошо разбирался в Joomla. Умел верстать и натягивать вёрстку на то что прейдёться. От самописного двига который ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Ищется программист в команду, для мелких и больших задач.
10$ час или сдельно 5-25$ за задачки и проекты с нуля по 400-500$.
По началу решаем ряд мелких задач, потом переходим на новые проекты.
Меня интересует оперативность, ответственность, трудолюбие и решительность.
Достойные знания PHP, JS, AJAX, CSS etc.
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Доброго времени суток уважаемые специалисты. В студию по созданию игровых и около игровых проектов требуется php-программист на постоянную основу. Работа удаленная, 40 часов в неделю, график свободный, но важно пересекаться с ...Закрыт13 лет назад
Доброго времени. Решил сделать не большой магазин на WordPress Нужно допилить выбранный вами для этого плагин и тему, чтоб всё работало и было доходчиво и понятно как добавлять товар. Сложный магазин не нужен, главное удобство использования. Сразу оговорюсь бюджет ...Закрыт13 лет назад
- $2000
Требования: Знание ООП PHP 5.x, MySQL, верстка (html+css), JavaScript (jquery) Знание и опыт работы с CMS (коммерческих и свободно распространяемых — большой плюс) Обязательно: Наличие собственных проектов (попросим их показать и рассказать о Вашей части работы). Доступность в течение ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется опытный Javascript программист под проект. Необходимо написать интерактивные уроки под iPad с последующей поддержкой. Зарплата: ОТ 1600$ (определяется после собеседования) Требования: - Выполнить тестовое задание (во вложении) Пожелания: - Опыт работы от 2-ух ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Необходимые знания: - опыт работы с PHP5 фреймворками, желательно Zend Framework, поскольку он у нас используется во всех проектах - English хотя бы на среднем уровне (общение на русском, английский для комментов в коде и чтения ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
Требуется амбициозный программист Flash с большим желанием сделать лучшую игру для соцсетей, умеющий разбираться в чужом коде, понимающий как взаимодействует клиентская часть игры с серверной. Кроме оплаты возможно и долевое участие от прибыли игры.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется грамотный программист PHP с большим опытом работы на http://www.yiiframework.com , возможно трудоустройство в офис на постоянную работу.Закрыт13 лет назад
Компания Mobiwolf ищет Ruby-разработчика-фрилансера для работы на зарубежных проектах. Если Вам интересно - просьба связаться со мной ASAP. Проект начинается завтра, оплата почасовая.Закрыт13 лет назад
Требуется программист со знанием протоколов HTTP, HTTPS, SMPP, PHP, HTML, XLM ...чтобы программист смог сделать возможность интегрировать отправку сообщений в другие программы, сайты и т.д.Закрыт13 лет назад