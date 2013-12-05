Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужно раскрутить новый сайт-интернет магазин A7Avto.ru Требуется: оптимизация под поисковые системы — цена, сроки Проверка и прописывание правильных title, Мета-тег keywords, Мета-тег description, страницы 404, редиректа, оптимизация ссылок, ...
Вывести сайт в топ
создаю сайт, нужно вывести его в топ, чтобы быть в первой десятке
сайт по теме румынская мебель
сайт на flash шаблоне
прошу писать свою почту, здесь не работает чат
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