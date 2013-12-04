Продвижение сайта в разных регионах (RU, DE, EN)

добрый день,

есть сайт в доменной зоне .by, есть у него языковые версии для разных языков. Требуется его продвижение в регионах:

Беларусь, Россия, Франция, Германия, Англия. Офисов в этих странах нет, просто есть люди в минском офисе свободно разговаривающие на разных языках включая словацкий, польской, и пр, ну и вышеперечисленные тоже.

Интересует продвижение по разным регионам в Европе и РФ.

У кого был подобный опыт по продвижению, откликайтесь, вышлю сайт для оценки.