Анализ и продвижение магазина на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки202 просмотра

Есть новый магазин спортивной одежды на Opencart. Нужно - анализ, оптимизация и продвижение.

От вас - поэтапный план действий с расценками по каждому.

Opencart
11 лет назад
absent2000
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров