Настроить SEF 404,чтобы ссылки были 2х уровневыми

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки144 просмотра

Помогите настроить SEF 404, так чтобы все ссылки на сайте включая VirtueMart были 2го уровня, то есть -

сайт/категория, сайт/податегория, сайт/продукт.

Нужно показать, рассказать, на примере как добиться результата.

Бюджет 600р

11 лет назад
maxii
Павел 
54 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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