Настроить SEF 404,чтобы ссылки были 2х уровневыми

Помогите настроить SEF 404, так чтобы все ссылки на сайте включая VirtueMart были 2го уровня, то есть -

сайт/категория, сайт/податегория, сайт/продукт.

Нужно показать, рассказать, на примере как добиться результата.

Бюджет 600р