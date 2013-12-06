Консультация по СЕО

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок168 просмотров

Необходима небольшая консультация, буквально пару вопросов.

Необходимо проконсультироваться по смене главного зеркала, чтобы не навредить сайту. И Несколько вопросов по покупным ссылкам.

В дополнение можем обсудить некоторые моменты по внутренней оптимизации. Необходимы только рекомендации, продвижение не нужно.

11 лет назад
andrey_serg
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров