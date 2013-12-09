Всем доброго времени суток. Появилась необходимость сделать раскрутку сайта домена com На данном этапе очень интересует информация касательно данной услуги, а именно: - сколько необходимо средств на первый этап, условия, ...
СЕО-оптимизатор
На постоянную подработку ищу СЕО оптимизатора для позадачной работе с сайтом.
Задачи которые нужно делать
1. приведенное в порядок ядро ключевых запросов. разбитое по категориям и нишам.
1.1. распределение всех запросов в ядре по точкам входа (см файл уровни ядра). Заведение гугл таблиц с уровнем ядра и с указанием, какая страница под какие запросы продвигается. И что с ней на данный момент происходит.
2. Проведение внутренней оптимизации Составленному семантическому ядру.
2.1. Подготовка текста к выкладке
2.2 Выкладывание написанных копирайтером текстов, описаний товаров, перелинковка страниц
2.3. Оптимизация под выбранный запрос размещенных текстов в карточках товара и на страницах, (а именно: прописывание на сайте title, description, h1 h2 strong)
В течении всей работы заполнять и дополнять Файл уровней ядра, и какая страница под какой запрос продвигается
Срок по выполнению работ с уже готовыми текстами — 20 декабря. Далее сотрудничаем на постоянной основе.
Пишите свои цены, и какой опыт в СЕО у вас сейчас. Готов взять начинающего специалиста, при условии готовности учиться и желании работать, а не искать халяву!
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