Продвижение ИМ (товары из США)

Заканчиваеться отладка крупного интернет магазина, ассортимент порядка 50 тыс товаров.

На данный момент 2 логистических центра в Москве и Питере по эти регионам интерестно и продвижение.

Задача выход на 5 тис уников в день прямого трафика, сроки порядка 6-8 месяцев.

Нужны только специалисты, с опытом работы и продвижения высокопосещаемых магазинов с нуля по указанным регионам.

Оплата этапами

1. Составления СЯ - 10 тыс слов

2. Заливка и оптимизация магазина под выбранные ключи

3. Выбор и продвижение основного набора запросов под ключ. Бюджет на ссылки и за работу отдельно.

Бюджет не принципиален, главное проффесионализм и результат.

Скорее всего под главного сео специалиста будет создана команда других сео фрилансеров. Участники с коммандой приветствеються.

Пожелания!!!

Специалистов с оптом работы магазинов до 1тыс уников в день, просьба не участвовать в проекте и здраво оценивать свои знания.

Просьба не писать студиям, нам пренципиально все детально контролировать самим.