Продвижение ИМ (товары из США)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок315 просмотров

Заканчиваеться отладка крупного интернет магазина, ассортимент порядка 50 тыс товаров.

На данный момент 2 логистических центра в Москве и Питере по эти регионам интерестно и продвижение.

Задача выход на 5 тис уников в день прямого трафика, сроки порядка 6-8 месяцев.

Нужны только специалисты, с опытом работы и продвижения высокопосещаемых магазинов с нуля по указанным регионам.

Оплата этапами

1. Составления СЯ - 10 тыс слов

2. Заливка и оптимизация магазина под выбранные ключи

3. Выбор и продвижение основного набора запросов под ключ. Бюджет на ссылки и за работу отдельно.

Бюджет не принципиален, главное проффесионализм и результат.

Скорее всего под главного сео специалиста будет создана команда других сео фрилансеров. Участники с коммандой приветствеються.

Пожелания!!!

Специалистов с оптом работы магазинов до 1тыс уников в день, просьба не участвовать в проекте и здраво оценивать свои знания.

Просьба не писать студиям, нам пренципиально все детально контролировать самим.

11 лет назад
vironimo
Сергей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

artem_seo
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 лет назад
$6400
30 дней
Очень хороший специалист для больших проектов. Налаженная схема работы, быстрая коммуникация, предоставления детальной информации о рисках и процессах. Сразу видно специалиста, который привык работать с большими и трудными проектами. До этого работал с несколькими крупными seo студиями и скажу, что работать с Артемом мне понравилось в разы больше. Он всегда на связи, знает, что делается и какая ситуация по проекту. Специалист стоит каждого потраченного на него доллара.
Очень хороший заказчик. Точные задачи, понимание процессов, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

artem_seo
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 лет назад
#1
Поисковые системы (SEO)

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