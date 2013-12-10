Помощник SEO-оптимизатора (удаленно)

$533
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок650 просмотров

Обязанности:

- составление семантических ядер;

- работа со ссылками (биржи, каталоги, др.);

- мониторинг и контроль позиций, индексации;

- составление рекомендаций по оптимизации (ТЗ) сайтов;

- ведение клиентской отчетности.

Требования к кандидатам:

- аналитический склад ума, обучаемость;

- знание основ HTML;

- активность, нацеленность на результат, оптимизм, самостоятельность.

Условия:

- Удаленная работа

- Зарплата 16000-20000р. в месяц.

HTML
11 лет назад
bkmzdtkbrbq
Илья 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Раскрутка сайта

    Всем доброго времени суток. Появилась необходимость сделать раскрутку сайта домена com На данном этапе очень интересует информация касательно данной услуги, а именно: - сколько необходимо средств на первый этап, условия, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SEO оптимизатор для сайта.

    Ищем адекватного специалиста для работы на удаленке, который может перенять на себя часть работ по интернет-маркетингу (а, возможно и все). В первую очередь, что мы ждем от Вас: 1) Оптимизация ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение ИМ (товары из США)

    Заканчиваеться отладка крупного интернет магазина, ассортимент порядка 50 тыс товаров. На данный момент 2 логистических центра в Москве и Питере по эти регионам интерестно и продвижение. Задача выход на 5 тис уников в ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • СЕО-оптимизатор

    На постоянную подработку ищу СЕО оптимизатора для позадачной работе с сайтом. Задачи которые нужно делать 1. приведенное в порядок ядро ключевых запросов. разбитое по категориям и нишам. 1.1. ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Линк менеджер на сайты

    $500

    Здравствуйте! Мы ищем человека для работы с внешним ссылочным на наших сайтах. Это медицинские и юридические ресурсы. Нужно собирать обратные ссылки, делать публикации, а также работать с системой Sape по фильтрам через ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Составить семантическое ядро

    нужно составить семантическое ядро по туризму. интересуют все высокочастотники, которые имеют отношение к туризму. важно: максимально высокочастотные. это значит, что потеря одного из слов = потеря всего смысла. 100-200-300 слов - ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вывод сайта на первую страницу google

    Интересуют расценки и сроки вывода сайта hatynka.net В ТОП 3 google и yandex по поисковым запросам посуточная аренда киев, посуточная аренда львов, посуточная аренда без посредников, отдых карпаты, отдых крым и ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад