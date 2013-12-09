Ведение проекта

Требуется модератор для сайтов транспортно-логистической тематики.

Обязанности:

1. Наполнение тематическим контентом (статьи, новости). Важно правильное оформление: подзаголовки, картинки, выделение жирным ключевых запросов, перелинковка и т.д.

2. Написание постов, статей для внешнего распространения/рекламирования проекта.

3. Привлечение аудитории - распространение информации о ресурсе в рунете и за его пределами: размещение на сторонних тематических площадках статей с прямыми ссылками, размещение ссылок на сайт на тематических форумах и т.д.

4. (необязательно, но будет преимуществом) привлечение партнеров: обмен баннерами и т.д.

Также рассматриваю просто копирайтеров.