Всем доброго времени суток. Появилась необходимость сделать раскрутку сайта домена com На данном этапе очень интересует информация касательно данной услуги, а именно: - сколько необходимо средств на первый этап, условия, ...
Ведение проекта
Требуется модератор для сайтов транспортно-логистической тематики.
Обязанности:
1. Наполнение тематическим контентом (статьи, новости). Важно правильное оформление: подзаголовки, картинки, выделение жирным ключевых запросов, перелинковка и т.д.
2. Написание постов, статей для внешнего распространения/рекламирования проекта.
3. Привлечение аудитории - распространение информации о ресурсе в рунете и за его пределами: размещение на сторонних тематических площадках статей с прямыми ссылками, размещение ссылок на сайт на тематических форумах и т.д.
4. (необязательно, но будет преимуществом) привлечение партнеров: обмен баннерами и т.д.
Также рассматриваю просто копирайтеров.
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