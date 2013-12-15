Аудит сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен17 заявок213 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать аудит сайта, нужен качественный и профессиональный аудит с отчетом(заключение).

Приветствуются профессионалы в своей работе!

11 лет назад
chinahub
Улугбек 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

njuta
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Мне очень понравился выполненный аудит от Анны, конкретный и профессиональный. Рекомендую!
Отличный заказчик. Ставлю 10 баллов.

Заявки фрилансеров

njuta
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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