Реклама сайта статьи, объявления

Сделать 21 статью рерайт 2000-4000 тыс.знаков по теме сайта с 3 ключевыми фразами в каждой статье. Разместить на тематических форумах или тематических сайтах с хорошим ТИЦ. Разместить в течении месяца 100 объявлений на досках объявлений в каталогах и т.д. (ручное размещение). Статью и объявления должны быть допущены модераторо площадки. Жду предложений по стоимости работ.