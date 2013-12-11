Нужен человек который будет заниматься раскруткой сайта и закупкой линков. Поисковик - Google. Регион - Украина. Слова: ботинки timberland ботинки dr martens dr ...
Реклама сайта статьи, объявления
Сделать 21 статью рерайт 2000-4000 тыс.знаков по теме сайта с 3 ключевыми фразами в каждой статье. Разместить на тематических форумах или тематических сайтах с хорошим ТИЦ. Разместить в течении месяца 100 объявлений на досках объявлений в каталогах и т.д. (ручное размещение). Статью и объявления должны быть допущены модераторо площадки. Жду предложений по стоимости работ.
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