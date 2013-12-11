Оптимизация магазина на Opencart

Требуется человек хорошо понимающий в SEO и в движке Opencart. Проблема заключается в следующем:

1. Страницы товаров по непонятной причине выпадают из поиска (диалог с яндексом был, они уверяют, что все норм, под фильтры сайт не попал). Страницы заполнены качественно, уникальное описание товаров + теги.

2. Есть подозрения, что проблема в самом движке, типа наш сайт имеет много дублей страниц, что-то где-то надо склеить или возможно "косяк" в коде CMS. В общем, надо "копать" где и в чем наша проблема.

Роботом яндекса загружено 430 страниц, а в поиске 113. Неделю назад было 164 страницы в поиске. В общем, происходит что-то странное и нужно это устранить.

В связи со всем вышеизложенным требуется человек, который сталкивался с подобной проблемой.

Сайт о котором идет речь http://el-up.ru/