SEO оптимизатор

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Закрыт1 заявка175 просмотров

На постоянную удаленную работу в компанию Auslogics требуется SEO manager.

Требования:

- Опыт работы по направлению

- Наличие портфолио успешно реализованных и действующих проектов

- Знание HTML, CSS, JS, желательно PHP и SQL

- Хорошее знание английского языка

Обязанности:

- Анализ ключевых слов

- Внутренняя оптимизация структуры и содержимого сайта

- Размещение статей и ссылок на статьи

- Оптимизация страниц и увеличение конверсий

Условия:

- Удаленная работа в компании Auslogics с официальным оформлением (контракт)

- Высокая своевременная заработная плата и премирование по результатам труда

- Полная занятость и перспективы профессионального роста

- Получение опыта на международном рынке

- Дружная и профессиональная команда

CSSHTMLJavaScriptPHPSQL
11 лет назад
auslogicssoftwar
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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