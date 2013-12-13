Требуются услуги по аудиту и возможному продвижению сайта на джумле http://satinternet.ru.
SEO оптимизатор
На постоянную удаленную работу в компанию Auslogics требуется SEO manager.
Требования:
- Опыт работы по направлению
- Наличие портфолио успешно реализованных и действующих проектов
- Знание HTML, CSS, JS, желательно PHP и SQL
- Хорошее знание английского языка
Обязанности:
- Анализ ключевых слов
- Внутренняя оптимизация структуры и содержимого сайта
- Размещение статей и ссылок на статьи
- Оптимизация страниц и увеличение конверсий
Условия:
- Удаленная работа в компании Auslogics с официальным оформлением (контракт)
- Высокая своевременная заработная плата и премирование по результатам труда
- Полная занятость и перспективы профессионального роста
- Получение опыта на международном рынке
- Дружная и профессиональная команда
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