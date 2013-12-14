Продвижение 2-х сайтов.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок239 просмотров

Здравствуйте! Необходимо продвижение 2-х сайтов. Оба новые.

http://studioruby.ru/ (сейчас это посадочная страница, будет преобразован в полноценный сайт)

http://www.casanova-spa.ru/

Написание необходимых статей и текстов с меня. с Вас:

- Необходимо составить список запросов, по которым реально продвинуть новые сайты в топ-10 за 3-4 месяца, оценить бюджет.

- Работа по закупке ссылочной массы, продвижение.

Написание статей
11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров