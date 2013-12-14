Продвижение интернет магазина на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт19 заявок183 просмотра

Требуется раскрутить в поисковых системах интернет магазин на основе Opencart!

(адрес скину в личку)

От вас сроки (поднятие в топах), Портфолио, цена.

Opencart
11 лет назад
leha_922
Манжак 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужна консультация по СЕО

    Есть интернет магазин, на домене 2-го уровня, возраст домена 4.5 года. тиц 90, pr 5, траффик около 4000/день. Раскрутка была через сапу (закончена). Сейчас только статьями. Есть конкурентные магазины, с пузомерками ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Консультация по сайту

    Нужна консультация по сайту. Сайт молодой, надо понять как его продвигать. Тематика Авто-запчасти Москва и обл, надо быстро и качественно его продвигать, жду предложений Консультация, потом возможно более само сео

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется тщательная текстовая оптимизация сайта

    $100

    Требуется тщательная текстовая оптимизация сайта под ПС.Менее 40 страниц.заполнение Keywords:Title:Description:и и прочее.Продумать перелинковку. движок «Yii Framework» на PHP V5.4 очень легкая панель управления.Оплата револьверная по факту выполненного объема работ.Работа проверка оплата.Можно делать ...

    PHPYii
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение интернет магазина ddom.dp.ua

    Требуется продвижение интернет магазина с нуля. Территориально только Днепропетровск и область. Исполнитель должен быть с Украины и желательно на постоянной основе. Составьте пакет предложений и отправьте.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Прогнать сайты (нужны ссылки)

    Ищу тех кто умеет прогонять сайты по каталогам статей, каталогам сайтов, каталогам фирм, по пресс-релизам. В общем, тех или того(спеца) кто умеет прогонять и прогонять сайты и добывать внешние ссылки различного типа. ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение 2-х сайтов.

    Здравствуйте! Необходимо продвижение 2-х сайтов. Оба новые. http://studioruby.ru/ (сейчас это посадочная страница, будет преобразован в полноценный сайт) http://www.casanova-spa.ru/ Написание необходимых статей и текстов с меня. с Вас: - Необходимо составить ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO оптимизатор

    На постоянную удаленную работу в компанию Auslogics требуется SEO manager. Требования: - Опыт работы по направлению - Наличие портфолио успешно реализованных и действующих проектов - Знание HTML, ...

    CSSHTMLJavaScriptPHPSQL
    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад