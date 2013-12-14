Требуется продвижение интернет магазина с нуля. Территориально только Днепропетровск и область. Исполнитель должен быть с Украины и желательно на постоянной основе. Составьте пакет предложений и отправьте.
Требуется тщательная текстовая оптимизация сайта
Требуется тщательная текстовая оптимизация сайта под ПС.Менее 40 страниц.заполнение Keywords:Title:Description:и и прочее.Продумать перелинковку. движок «Yii Framework» на PHP V5.4 очень легкая панель управления.Оплата револьверная по факту выполненного объема работ.Работа проверка оплата.Можно делать по несколько страниц в день спешки нет.Можно по одной но тщательно.Желательная связь Skype.сайт http://kvartira-na-chas.ru/
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