Требуется тщательная текстовая оптимизация сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок212 просмотров

Требуется тщательная текстовая оптимизация сайта под ПС.Менее 40 страниц.заполнение Keywords:Title:Description:и и прочее.Продумать перелинковку. движок «Yii Framework» на PHP V5.4 очень легкая панель управления.Оплата револьверная по факту выполненного объема работ.Работа проверка оплата.Можно делать по несколько страниц в день спешки нет.Можно по одной но тщательно.Желательная связь Skype.сайт http://kvartira-na-chas.ru/

PHPYii
11 лет назад
fotograf22
Андрей 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров