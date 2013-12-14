Нужна консультация по СЕО

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок185 просмотров

Есть интернет магазин, на домене 2-го уровня, возраст домена 4.5 года.

тиц 90, pr 5, траффик около 4000/день.

Раскрутка была через сапу (закончена). Сейчас только статьями.

Есть конкурентные магазины, с пузомерками ниже и порой без раскрутки совсем (выяснено сравнением количества ссылок со сторонних ресурсов)

Тем не менее, конкурентные магазины находятся выше в гугле и яндексе по интересующим высокочастотникам ( 4 ключа)

Нужна консультация спеца почему так происходит.

11 лет назад
trams1
Михаил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров