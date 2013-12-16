Консультация по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен15 заявок219 просмотров

Нужна консультация по сайту. Сайт молодой, надо понять как его продвигать. Тематика Авто-запчасти

Москва и обл, надо быстро и качественно его продвигать, жду предложений

Консультация, потом возможно более само сео

11 лет назад
malyschev
Артем 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MJKMaster
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Получил хорошую консультацию по сайту, отвечает на вопросы после сделки. Рекомендую..
Рекомендую, приятно иметь дело с человеком который понимает что хочет.

Заявки фрилансеров

MJKMaster
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад