Оптимизировать сайт под определённые запросы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок195 просмотров

Здравствуйте, есть 4 страничный сайт, нужно оптимизировать его под будущее продвижение по определённым запросам и дать небольшую консультацию по продвижению.

спасибо

11 лет назад
mantronix
Юрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sazuke
Шишлов 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
После предоставления тз сразу взялся за работу. Выполнил задачу качественно и быстро. Окончив работу, предоставил полный развёрнутый ответ о проделанной работе и дал консультации по дальнейшему продвижению сайта. Приятно с человеком иметь дело.
поработал

Заявки фрилансеров

sazuke
Шишлов 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад