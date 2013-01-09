Необходимо переделать проект

Необходимо переделать портал http://mystoma.org/. То что сейчас есть не устраивает по причине того, что нет административного интерфейса для управления всем этим. Поэтому сейчас необходимо, что бы кто то все это перенес на другой движек. Т.е. необходимо сохранить весь контент, включая форум!

Желательно использовать форум IPB и любая CMS для всего остального, можно и полностью все на IPB реализовать.

Набросок ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1Fo6KJ8GZWs-a25Et3gQwklsN8NNLwM20Xe3po8d8TNs/edit

Дизайн можно использовать существующий исходники есть.