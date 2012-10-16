Скрипт покупки для moneysyst.biz

Добрый день!

Требуется серверный PHP-скрипт, который будет совершать операции покуки на бирже moneysyst.biz по заданным критериям.

Обязательным! условием к исполнителю является наличие аккаунта на moneysyst.biz, так как регистрация там уже закрыта.

И зарегистрироваться для выполнения задания вы не сможете.

Называйте, пожалуйста, свои сроки, примерный бюджет и ссылку на портфолио.

Окончательный бюджет мы обсудим, после получения вами ТЗ.

ТЗ будет отправлено нескольким подходящим кандидатам.

Спасибо.