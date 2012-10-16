Создание генератора статических сайтов

Необходимо реализовать простенький генератор статичных web-сайтов.

В качестве примера необходимо(да и желательно) взять данный софт - http://bytexpert.ru/webproject/.

Т.е. основной функциональный интерфейс должен выглядеть так же (за исключением возможности публикации на удаленный серверах - данный функционал не нужен).

Реализация:

- в идеале хотелось бы видеть это серверным приложением на python (django), возможно php

- не в идеале возможно и на c#.

Все остальное моменты на ваше усмотрение, дизайн не особо важен (лишь бы работал необходимый функционал).

По поводу цены: готов выслушать ваши предложения.