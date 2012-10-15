Модификация биллинг-панели

Есть готовая биллинг панель (php код открыт) в которой много чего не устраивает, хочу многое менять, надо серьезного программиста. Детали потом. Работы там много, бюджет соответствующий.

P. S. если вы только учитесь и знаете что многое вам не по зубам, и даже думать боитесь, про то, что бы ковырять чужой код. Пожалуйста не тратьте моего времени.