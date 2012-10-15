Модификация биллинг-панели

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок145 просмотров

Есть готовая биллинг панель (php код открыт) в которой много чего не устраивает, хочу многое менять, надо серьезного программиста. Детали потом. Работы там много, бюджет соответствующий.

P. S. если вы только учитесь и знаете что многое вам не по зубам, и даже думать боитесь, про то, что бы ковырять чужой код. Пожалуйста не тратьте моего времени.

PHP
13 лет назад
sunford
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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