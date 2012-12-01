Сайт лотерей. Добавить новую лотерею

Требуется программист, отлично знающий php. Нужно дополнить сайт лотерей www.sitebrif.com , вставив туда информацию о лотерее 7 из 49 (Россия Гослото), используя все имеющиеся фильтры для выбора выигрышных комбинаций для этой лотереи.

Подключить крон для автоматического обновления лотерей. Чуть подправить показ лотерей на сайте.

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