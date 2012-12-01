Сайт лотерей. Добавить новую лотерею

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки147 просмотров

Требуется программист, отлично знающий php. Нужно дополнить сайт лотерей www.sitebrif.com , вставив туда информацию о лотерее 7 из 49 (Россия Гослото), используя все имеющиеся фильтры для выбора выигрышных комбинаций для этой лотереи.

Подключить крон для автоматического обновления лотерей. Чуть подправить показ лотерей на сайте.

РАБОТЮ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!

PHP
13 лет назад
Leana
Лина 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
42 отзыва

Выбранный исполнитель

rush-team
Геннадий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов
13 лет назад
$100
2 дня
Проект сделан.
Своевременная оплата, готов сотрудничать в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

rush-team
Геннадий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов
13 лет назад

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