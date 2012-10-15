Доработка сайта на Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка80 просмотров

Нужно внести доработки в интернет-магазин http://watchandstyle.net

- настроить автоматическое переключение языка по GEO IP или языку браузера. Есть купленный модуль, но он работает некорректно. Нужно настроить его или предложить свое решение.

- настроить импорт товаров с помощью плагина Magmi.

- настроить вид изображений в каталоге. Сейчас они растянуты по вертикали.

Magento
13 лет назад
romaer
Роман 
51 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров