Доработка сайта на Magento

Нужно внести доработки в интернет-магазин http://watchandstyle.net

- настроить автоматическое переключение языка по GEO IP или языку браузера. Есть купленный модуль, но он работает некорректно. Нужно настроить его или предложить свое решение.

- настроить импорт товаров с помощью плагина Magmi.

- настроить вид изображений в каталоге. Сейчас они растянуты по вертикали.