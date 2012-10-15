Срипт для переноса данных

Приветствую, требуется скрипт для переноса данных с cms ucoz на cms opencart

на юкозе щас небольшой интернет магазинчик (800 товаров) сайт для оценки - костофф.ру. Важно что бы урлы те что щас имели тот же вид на новой cms.

сдесь бываю не часто, мой скайп kostoff77