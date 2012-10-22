Комплекс работ для сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок222 просмотра

Здравствуйте. Требуется выполнить комплекс работ с сайтом aquatandem.ru

Потребуются дизайнер, программист и верстальщик.

Основное - внедрить форму быстрого поиска/выбора товара, с фильтрацией по параметрам, но есть и много мелочей, которые надо сделать.

Подробней список работ в приложенном файле.

13 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$150
1 день
Не задавая лишних вопросов, Сергей моментально выполнил поставленную задачу. Всё чётко и быстро. Спасибо большое!
Благотворно поработали с Антоном. Как говорится без сучка и задоринки.Рекомендую.

Заявки фрилансеров

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад