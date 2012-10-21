Парсинг цен и формирование XML с данными

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок212 просмотров

Есть сайт поставщика с ценами, которые периодически меняются.

Задача простая: нужно проверить сайт на предмет обновления цен и перечня товаров (могут появляться новые) и при наличии изменений - формировать файл XML (шаблон дадим).

Запускаться скрипт должен с нашего сервера (не десктопное приложение, а скрипт на сервере) - запускать будем через cron

подобных скриптов нужно написать ОЧЕНЬ много (каждый сайт уникален и нужен особый подход), для теста даём два сайта:

http://www.corleone.ru/

http://www.paradise-pizza.ru/

нужна цена разработки скрипта для этих двух сайтов.

при нормальной работе и адекватной цене - рассчитывайте на долговременное сотрудничество.

13 лет назад
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

keymaster84
Борис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

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keymaster84
Борис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад