Парсинг цен и формирование XML с данными

Есть сайт поставщика с ценами, которые периодически меняются.

Задача простая: нужно проверить сайт на предмет обновления цен и перечня товаров (могут появляться новые) и при наличии изменений - формировать файл XML (шаблон дадим).

Запускаться скрипт должен с нашего сервера (не десктопное приложение, а скрипт на сервере) - запускать будем через cron

подобных скриптов нужно написать ОЧЕНЬ много (каждый сайт уникален и нужен особый подход), для теста даём два сайта:

http://www.corleone.ru/

http://www.paradise-pizza.ru/

нужна цена разработки скрипта для этих двух сайтов.

при нормальной работе и адекватной цене - рассчитывайте на долговременное сотрудничество.